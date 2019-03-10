Павлова: люди, которые пишут гадости о моих родителях, — приходите, поговорим

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала, почему вступила в конфликт со своими подписчиками в «Инстаграме».

«Я никого не обидела. Если некоторые люди так выражаются о моей семье… Какое право они имеют это делать? Насколько я знаю, за такое можно в суд подать. Но так как пишут такие личности, которых не отследить, то сделать это сложно. Пусть приходят, поговорим с ними. Я – открытый человек. Устроим с ними баттл — я, хейтеры и единорожки.



Советовали ли тренеры не выкладывать больше ничего в «Инстаграм»? Мне? Вы меня видели вообще? Они понимают, что трогать семью – последнее дело. Это не в первый раз такое. У нас Акимовой такое же писали, Сливко. Да всем пишут, но зачем затрагивать родителей. Было обидно до слёз читать такое про родителей. Это была последняя капля», — передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.