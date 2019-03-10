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Пидручный выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону, Гараничев — девятый

Пидручный выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону, Гараничев — девятый
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Украинец Дмитрий Пидручный выиграл гонку преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Вторым финишировал норвежец Йоханнес Бё. Третье место занял француз Кентен Фийон Майе.

Лучший из россиян Евгений Гараничев, допустив один промах на последнем огневом рубеже, поднялся с 19-го места после спринта на девятое.

Победа Пидручного на чемпионате мира — первая в истории Украины в мужском биатлоне.

Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Дмитрий Пидручный (Украина) – 31.54,1 (2 штрафных круга).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – отставание 8,3 (5).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +17,7 (3)…
9. Евгений Гараничев (Россия) — +48,3 (1)…
14. Александр Логинов (Россия) — +1.22,5 (5)…
30. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.33,0 (5)…
35. Матвей Елисеев (Россия) — +2.56,4 (4).

Биатлон. ЧМ-2019. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
10 марта 2019 года, воскресенье. 18:30 МСК
1
Дмитрий Пидручный
Украина
31:54.1
2
Йоханнес Бё
Норвегия
+8.3
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+17.7
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