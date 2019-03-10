Гараничев объяснил, почему пробежал лишний штрафной круг

Российский биатлонист Евгений Гараничев рассказал, почему после заключительной стрельбы в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде он пробежал лишний круг.



«Плохо закрылась мишень. Спросил у Анатолия Николаевича — будем ли что-то подавать, но тут как тренеры решат. Я видел, что он не закрылся, и ушёл на штрафной круг. А мне на штрафном круге кричат, что я буду уходить в топ-4. И я этого не понял, потому что французы ушли, а у меня ещё круг. А потом на финише увидел, что у меня только один промах. Стадион здесь хороший, нет никакого несчастья. Что есть, то есть, надо работать дальше. На бронзу претендовал, но так сложилось.

Надо, наверное, было посмотреть на щит. Чувствовал, что не попал, даже установка так почувствовала. Бежалось сегодня хорошо, удалось хорошо работать. Не знал, что у меня четвёртый ход. Я ушёл не сразу, даже проводил мишень, потом уже надел винтовку и убежал. Надо было, конечно, посмотреть ещё. Впредь буду смотреть. Обидно, что так получилось, потому что уходил бы с французами и боролся за третье место. Силы позволяли, ход был хороший, лыжи хорошо работали. Всё было для того, чтобы заезжать. Но будем работать дальше. Рад за украинца, молодец, что удержал позицию», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.