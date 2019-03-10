Пидручный принёс мужской сборной Украины первое золото ЧМ по биатлону в истории

Выиграв гонку преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира в Эстерсунде, Дмитрий Пидручный принёс мужской сборной Украины по биатлону первую золотую медаль чемпионата мира в истории.

Пидручный стартовал четвёртым и начал гонку с двух промахов на «лёжке», но три оставшихся рубежа он отстрелял точно, что позволило ему на 8,3 секунды опередить на финише норвежца Йоханнеса Бё, который на последней «стойке» ошибся 3 раза, а всего допустил 5 промахов.

До сегодняшнего дня в активе сборной Украины было 6 золотых медалей, завоёванных женщинами (Еленой Зубриловой, Валентиной Семеренко и Еленой Пидгрушной). Мужчины (Андрей Дериземля, Сергей Семёнов, Александр Беланенко и Сергей Седнев) становились только бронзовыми призёрами.