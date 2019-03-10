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У Гараничева лучшее чистое время в пасьюте без учёта лишнего штрафного круга

У Гараничева лучшее чистое время в пасьюте без учёта лишнего штрафного круга
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российский биатлонист Евгений Гараничев показал лучшее чистое время в гонке преследования на чемпионате мира, если не учитывать лишний штрафной круг.

Напомним, Гараничев подошёл к стрельбищу шестым и допустил один промах. Однако, взглянув на мишень, Евгений решил, что ошибся дважды и пробежал два штрафных круга. На самом деле последняя мишень закрывалась очень медленно, и Гараничев просто не дождался.

С одним кругом россиянин мог бороться за место на пьедестале почёта или как минимум быть «в цветах». Из-за лишнего круга Евгений, допустивший всего один промах на четырёх огневых рубежах, стал девятым, отстав от призёров на полминуты.

Победу в гонке преследования одержал украинец Дмитрий Пидручный.

Гараничев объяснил, почему пробежал лишний штрафной круг
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