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Й. Бё: я раздражён тем, что проиграл первое место

Й. Бё: я раздражён тем, что проиграл первое место
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, как упустил победу в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Выигравший спринт Бё стартовал первым и, несмотря на два промаха, уверенно лидировал до последнего огневого рубежа. На «стойке» Йоханнес ошибся трижды и пропустил вперёд украинца Дмитрия Пидручного, которого так и не смог догнать.

«Это биатлон, такое случается. У меня был идеальный шанс победить сегодня, так что я раздражён тем, что проиграл первое место. Я не могу поменять то, что случилось. Поздравляю Пидручного с выдающимся выступлением. Сам же я крайне зол на себя, это была ужасная стрельба», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Пидручный выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону, Гараничев — девятый
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