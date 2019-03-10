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Пидручный: неправильно говорить, что Логинов отобрал у меня медаль

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images
Пидручный: неправильно говорить, что Логинов отобрал у меня медаль
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный после победы в гонке преследования на чемпионате мира отметил, что не считает, будто россиянин Александр Логинов отобрал у него медаль во вчерашнем спринте.

Накануне украинское издание Sport.ua опубликовало статью с заголовком «Логинов украл у Пидручного медаль чемпионата мира. Ждём допинг-тест».

«Неправильно говорить, что Логинов отобрал у меня медаль в спринте. Саша её полностью заслужил. Он отбыл своё наказание и теперь может легально выступать. Пока больше я не могу ничего сказать. Не имею ничего против.

Самуэльссон про него постоянно говорит? Честно говоря, мне тоже неприятно, что люди, которые принимали допинг, выступают в гонках. Но он отбыл срок. Он выступает по правилам. Какие могут быть претензии?» — передаёт слова Пидручного корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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