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Фийон Майе: пришлось выцарапать эту медаль в борьбе с Тарьеем Бё

Фийон Майе: пришлось выцарапать эту медаль в борьбе с Тарьеем Бё
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал итоги мужской гонки преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Бронзовый призёр спринта Фийон Майе допустил в ходе пасьюта три промаха и снова поднялся на третью ступень пьедестала почёта, на финишной прямой опередив норвежца Тарьея Бё на 0,4 секунды. Победу в гонке одержал украинец Дмитрий Пидручный.

«Очередной подиум, которому я безмерно рад. Старался держать концентрацию во время стрельбы, потому что была сложная ветровая обстановка. Мне пришлось выцарапать эту медаль в борьбе с Тарьеем Бё. К счастью, всё получилось, как надо», — передаёт слова Фийона Майе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Пидручный выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону, Гараничев — девятый
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