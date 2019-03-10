Фийон Майе: пришлось выцарапать эту медаль в борьбе с Тарьеем Бё

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал итоги мужской гонки преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Бронзовый призёр спринта Фийон Майе допустил в ходе пасьюта три промаха и снова поднялся на третью ступень пьедестала почёта, на финишной прямой опередив норвежца Тарьея Бё на 0,4 секунды. Победу в гонке одержал украинец Дмитрий Пидручный.

«Очередной подиум, которому я безмерно рад. Старался держать концентрацию во время стрельбы, потому что была сложная ветровая обстановка. Мне пришлось выцарапать эту медаль в борьбе с Тарьеем Бё. К счастью, всё получилось, как надо», — передаёт слова Фийона Майе корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.