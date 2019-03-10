Йоханнес Бё досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус»

После гонки преследования на чемпионате мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.
Бё занял второе место в гонке и набрал 1050 баллов. В общем зачёте Кубка мира он стал недосягаем для конкурентов. Это первый «Большой хрустальный глобус» в карьере Бё.
Вторым в зачёте идёт россиянин Александр Логинов (726), третьим — француз Кентен Фийон Майе (692). Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» француз Мартен Фуркад — пятый с 632 баллами.
Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1050 очков
2. Александр Логинов (Россия) — 726
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 692
4. Симон Детьё (Франция) — 685
5. Мартен Фуркад (Франция) — 632...
16. Евгений Гараничев (Россия) — 402…
31. Матвей Елисеев (Россия) — 219…
35. Дмитрий Малышко (Россия) — 166…
52. Александр Поварницын (Россия) — 66…
69. Эдуард Латыпов (Россия) — 26…
78. Максим Цветков (Россия) — 17.