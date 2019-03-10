Йоханнес Бё досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус»

После гонки преследования на чемпионате мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

Бё занял второе место в гонке и набрал 1050 баллов. В общем зачёте Кубка мира он стал недосягаем для конкурентов. Это первый «Большой хрустальный глобус» в карьере Бё.



Вторым в зачёте идёт россиянин Александр Логинов (726), третьим — француз Кентен Фийон Майе (692). Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» француз Мартен Фуркад — пятый с 632 баллами.

Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1050 очков

2. Александр Логинов (Россия) — 726

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 692

4. Симон Детьё (Франция) — 685

5. Мартен Фуркад (Франция) — 632...

16. Евгений Гараничев (Россия) — 402…

31. Матвей Елисеев (Россия) — 219…

35. Дмитрий Малышко (Россия) — 166…

52. Александр Поварницын (Россия) — 66…

69. Эдуард Латыпов (Россия) — 26…

78. Максим Цветков (Россия) — 17.