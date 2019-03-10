Тренер сборной Украины: это самый красивый день в моей жизни!

Тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал победу Дмитрия Пидручного в гонке преследования на ЧМ-2019.

«Невероятные эмоции! Посвящаем эту победу всем людям Украины, которые в нас верили, всем нашим болельщикам. Это вознаграждение за всю работу, которую мы проделали, за все желания и стремления. Золотая медаль — вознаграждение Дмитрия Пидручного за то, какой он есть — хороший человек, умный, интеллигентный, исполнительный. Для меня это тоже сатисфакция за то, что доверяю ему. Это самый красивый день в моей жизни! Да, у меня уже были олимпийские чемпионы, но сегодняшняя медаль — просто музыка, нечто особенное.



Сегодня я был так сильно сконцентрирован, так сильно хотел, чтобы всё прошло, как я задумал… Утром я что-то чувствовал, но то, что всё получится так… Димка сделал два промаха, но потом эта концентрация, эта его тактика, с которой бежал, и сила, которая осталась в конце, — это просто лучший расклад», — цитирует Санитру Biathlon.com.ua.