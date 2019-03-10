Драчёв: сложно сказать, исправимы ошибки Гараничева или нет

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию на последнем огневом рубеже мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Российский биатлонист Евгений Гараничев не дождался закрытия мишени и пробежал два штрафных круга вместо одного.

«Постоянные нелепые ситуации с его участием? Сложно сказать, исправимо это или нет. Если бы это ещё было на Кубке мира, то ладно, бог с ним, даже на старт можно не выйти, но когда на чемпионате мира вместо одного круга он накручивает два, я даже не знаю, что у него включается. Не будь этой ошибки, он бы ушёл в борьбу за третье место.

Штраф за это? Он сам себя наказал, видимо, он был уверен, что попал мимо, и не проверил, прошёл ли габарит. Ему не хватает опыта? Да не опыта, а внимания", — цитирует Драчёва ТАСС.