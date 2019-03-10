Васильев: если Гараничеву не подсказали — это недопустимая оплошность

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал ситуацию на последнем огневом рубеже мужской гонки преследования на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Российский биатлонист Евгений Гараничев не дождался закрытия мишени и пробежал два штрафных круга вместо одного.



«Во время чемпионатов мира и Олимпиад вдоль трассы в обязательном порядке расставляются члены тренерского и административного штаба. Места, где они стоят, просчитываются по сантиметрам, обсуждаются их функции. Не берусь судить, как было в этот раз, но, если в этот раз не было человека, который мог бы подсказать Гараничеву, это недопустимые вещи.

Этот человек стоит на выходе со стрельбища. В зоне, где заканчивается зона тишины. После определённой отметки можно начинать передавать информацию спортсмену. За этой зоной тишины должен стоять тренер, который может давать спортсмену любую информацию. В том числе и такие вещи контролировать. Если этого человека не было, это недопустимая оплошность», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.