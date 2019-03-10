Вяльбе: Непряевой нужно дальше учиться и начинать бороться с Йохауг

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиянки Натальи Непряевой (второе место) на дистанции 30 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Норвегии. Победу в гонке одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг.



«Очень рада за Наталью, хорошо, что она успела восстановиться после чемпионата мира, где она набежала в сумме 30 км, съездила домой после долгого перерыва и получила положительные эмоции, что тоже важно для настроя. Тактически гонку Наталья тоже выстроила достаточно правильно, но нужно дальше учиться и начинать бороться с Йохауг, не сегодня, так завтра, но когда-нибудь эти времена придут», — приводит слова Вяльбе интернет-издание ТАСС.

Следующий этап Кубка мира пройдёт в Драммене 12 марта.