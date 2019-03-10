Мартен Фуркад: я допустил, чтобы меня усыпил темп Логинова

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира, где он занял пятое место.



«Всё было довольно плотно. В середине дистанции я выжидал, мне нужно было приложить больше усилий, чтобы обеспечить запас в те несколько секунд, что я упустил в конце. Я упустил свой шанс на третьей стрельбе, не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять это. Это немного раздражает, но это биатлонная игра.



Я допустил, чтобы меня усыпил темп Логинова, который был очень медленным на третьем круге. Мы хотим пользоваться лидерством других, а он был лучшим лыжником в этой группе. И он задавал темп. Я не взял на себя ответственность на этом круге, чтобы к стрельбе подойти более агрессивным», – цитирует Фуркада Skichrono.

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