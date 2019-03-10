Пидгрушная — о победе Пидручного: эмоции невероятные, прыгаю от радости

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная поделилась мыслями о победе Дмитрия Пидручного в гонке преследования на чемпионате мира.



«Эмоции невероятные. Очень радовалась. Позвонила отцу, позвонила Брынзаку. Прыгаю от радости.



Это биатлон, здесь всё возможно, что Дима сегодня и доказал. Что спортсмен испытывает на последнем круге, когда есть преимущество над ближайшим преследователем? Вижу цель – не вижу препятствий. По крайней мере, когда спортсмен доходит до финишной прямой первым, это сто процентов так. Я думаю, что Дима сегодня только об этом и думал: «Уже не отдам. Буду бороться до последнего». Что он и сделал.



Мне кажется, что он пытался всё сделать максимально верно, особенно отработать на рубеже. Тем более что было два промаха на первом рубеже. Конечно, это ещё больше его мобилизовало. Поэтому мои поздравления ему, тренерам, сервису и болельщикам», — цитирует Пидгрушную Tribuna.

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