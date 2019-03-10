Юсков выиграл зачёт Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 м

Российский спортсмен Денис Юсков выиграл Кубок мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 м.

На заключительном этапе в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) Юсков занял третье место. Первым с мировым рекордом стал нидерландский спортсмен Кьелд Нёйс, вторым — его соотечественник Томас Крол. Россиянин Сергей Трофимов занял 10-е место.

Кубок мира. Финал. Солт-Лейк-Сити

Мужчины. 1500 м



1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) – 1.40,176 (мировой рекорд)

2. Томас Крол (Нидерланды) – +0,36

3. Денис Юсков (Россия) – +1,32…

10. Сергей Трофимов (Россия) – +4,76.

По сумме этапов Юсков набрал 319 очков. Второе место в зачёте занял южнокореец Ким Мин Сок (279), третье — Нёйс (274).

В прошлом сезоне Денис Юсков также выиграл зачёт Кубка мира на дистанции 1500 м.

Ранее россиянин Павел Кулижников занял третье место в зачёте Кубка мира на дистанции 1000 м.