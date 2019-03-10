Юсков выиграл зачёт Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 м

Российский спортсмен Денис Юсков выиграл Кубок мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 м.
На заключительном этапе в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) Юсков занял третье место. Первым с мировым рекордом стал нидерландский спортсмен Кьелд Нёйс, вторым — его соотечественник Томас Крол. Россиянин Сергей Трофимов занял 10-е место.
Кубок мира. Финал. Солт-Лейк-Сити
Мужчины. 1500 м
1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) – 1.40,176 (мировой рекорд)
2. Томас Крол (Нидерланды) – +0,36
3. Денис Юсков (Россия) – +1,32…
10. Сергей Трофимов (Россия) – +4,76.
По сумме этапов Юсков набрал 319 очков. Второе место в зачёте занял южнокореец Ким Мин Сок (279), третье — Нёйс (274).
В прошлом сезоне Денис Юсков также выиграл зачёт Кубка мира на дистанции 1500 м.
Ранее россиянин Павел Кулижников занял третье место в зачёте Кубка мира на дистанции 1000 м.