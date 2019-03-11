О’Салливан первым в истории достиг отметки в 1000 сенчури за карьеру

Английский снукерист Ронни О’Салливан первым в истории достиг отметки в 1000 сенчури за карьеру.

О’Салливан добился этой цифры в финале турнира Players Championship, где он победил австралийца Нила Робертсона со счётом 10:4. О’Салливан сделал три сенчури — 116 очков (6-й фрейм), 105 (9-й) и 134 (14-й).

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport.

О’Салливан выиграл 35-й рейтинговый турнир в карьере. По этому показателю он отстаёт всего на одну победу от Стивена Хендри, который уже завершил карьеру.

Ронни О’Салливан — пятикратный чемпион мира по снукеру (2001, 2004, 2008, 2012 и 2013), семикратный чемпион Мастерс (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 и 2017) и семикратный чемпион Великобритании (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 и 2018).