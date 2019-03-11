Трусова: четверные мне прыгать не страшно, а в жизни много чего боюсь

Российская фигуристка Александра Трусова, выигравшая чемпионат мира среди юниоров в Загребе (Хорватия), ответила на вопрос о том, насколько соответствует её характеру прозвище «Смелая», которым её часто называют фанаты.

«Не знаю. Четверные мне прыгать не страшно, а в жизни я много чего боюсь. На аттракционах боюсь кататься. Не на всех, конечно, но на некоторые вообще не сяду. На квадроциклах, мотоциклах и снегоходах с папой тоже боюсь кататься. Сама езжу на мотоцикле и квадроцикле — не страшно. А с папой боюсь. Он так гоняет, да ещё всё время дергает, крутит руль», — приводит слова Трусовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Также, 14-летняя спортсменка рассказала о том, почему любит учить новые сложные прыжки.

«Я не могу ничего не учить. Мне нравится именно процесс изучения новых прыжков. И даже если я их не вставлю в программу, а буду пока накатывать, мне хочется их выучить.

Четверной ритбергер ещё ни разу не пробовала. Тройной аксель делала, но он не получался», — сказала Трусова.