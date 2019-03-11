Универсиада-2019. Лыжные гонки. Масс-старт. Свободный стиль

Сегодня, 11 марта, на зимней Универсиаде в Красноярске проходит женский масс-старт в лыжных гонках свободным стилем на 15 км.

Прямая видеотрансляция соревнований доступна на «Чемпионате».



Сборная России безоговорочно лидирует в общекомандном медальном зачёте XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске после девятого дня соревнований. В активе российских студентов 100 медалей (35 золотых, 35 серебряных, 30 бронзовых).



Ранее Россия установила новый рекорд по количеству золотых медалей на зимней Универсиаде, взяв 30-ю награду в биатлоне. Сборная улучшила собственный рекорд — на Универсиаде 2017 года в Алма-Ате спортсмены завоевали 29 золотых наград, к которым прибавили 27 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Универсиада-2019 завершится завтра, 12 марта.