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Универсиада-2019. Лыжные гонки. Масс старт. Свободный стиль
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Российские лыжницы заняли весь пьедестал в масс-старте на Универсиаде

Российские лыжницы заняли весь пьедестал в масс-старте на Универсиаде
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская лыжница Алиса Жамбалова выиграла золото Универсиады в Красноярске в масс-старте свободным стилем на 15 км. Серебро и бронза также достались хозяйкам соревнований — Екатерине Смирновой и Яне Кирпиченко соответственно. Четвёртой стала ещё одна россиянка — Кристина Кускова.

Универсиада. Лыжные гонки. Красноярск
Масс-старт свободным стилем. 15 км. Женщины
1. Алиса Жамбалова (Россия) — 38.39,8.
2. Екатерина Смирнова (Россия) — +1,1.
3. Яна Кирпиченко (Россия) — +5,6.
4. Кристина Кускова (Россия) — +15,5.

Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России досрочно победила в медальном зачёте. Российские спортсмены завоевали уже 103 медали — 36 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую.

Универсиада-2019. Женщины. Масс-старт 15 км. Свободный стиль
11 марта 2019 года, понедельник. 07:30 МСК
1
Алиса Жамбалова
Россия
38:39.8
2
Екатерина Смирнова
Россия
+1.1
3
Яна Кирпиченко
Россия
+5.6
Российские лыжницы выиграли эстафету на Универсиаде
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