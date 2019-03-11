Российские лыжницы заняли весь пьедестал в масс-старте на Универсиаде

Российская лыжница Алиса Жамбалова выиграла золото Универсиады в Красноярске в масс-старте свободным стилем на 15 км. Серебро и бронза также достались хозяйкам соревнований — Екатерине Смирновой и Яне Кирпиченко соответственно. Четвёртой стала ещё одна россиянка — Кристина Кускова.

Универсиада. Лыжные гонки. Красноярск

Масс-старт свободным стилем. 15 км. Женщины

1. Алиса Жамбалова (Россия) — 38.39,8.

2. Екатерина Смирнова (Россия) — +1,1.

3. Яна Кирпиченко (Россия) — +5,6.

4. Кристина Кускова (Россия) — +15,5.

Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России досрочно победила в медальном зачёте. Российские спортсмены завоевали уже 103 медали — 36 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовую.