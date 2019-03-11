23-летняя медалистка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро покончила с собой

Трёхкратная чемпионка мира по велоспорту на треке, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 23-летняя американка Келли Кэтлин покончила с собой, сообщает Velo News.

Отец спортсменки Марк Кэтлин подтвердил информацию о суициде, сказав, что Келли умерла в своём доме в Калифорнии.

«Не проходит и минуты, в которую мы не думали бы о ней и о той прекрасной жизни, которую она могла бы прожить. Каждую секунду мы готовы отдать свою жизнь в обмен на её. Наша боль невероятна», — сказал Кэтлин.

Сестра спортсменки сообщила, что несколько месяцев назад Келли получила сотрясение мозга.

В 2016-2018 годах Кэтлин завоевала золото чемпионатов мира в командной гонке. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она завоевала серебро в этой дисциплине.