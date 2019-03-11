Пидручный: большая честь, что именно мне удалось «украсть» у Йоханнеса Бё золото

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился эмоциями от победы в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Трудно вообще поверить, что у меня есть золотая медаль. Я рассчитывал на этом чемпионате мира взять какую-то медаль, но даже не мог представить, что это будет золото.



Не только начало было тяжёлое, вся гонка была очень тяжёлой. Честно говоря, мне бежалось гораздо труднее, чем в спринте и в эстафете. Я испытывал некоторые проблемы с восстановлением после спринта, потому что отдал все силы и было довольно трудно собраться и показать результат.



Верил в подиум до последнего, потому что знал, каковы погодные условия и как трудно было на пристреливании на стрельбе стоя. В женской гонке тоже со стрельбой были трудности. Каждый рубеж, каждый выстрел — это был шанс быть выше и выше.



Очень приятно, и для меня это большая честь, что именно мне удалось „украсть“ у Йоханнеса золото. Посмотрим, удастся ли это кому-то ещё на этом чемпионате. Спасибо всем болельщикам, что верите в нас, что приезжаете на этапы и поддерживаете в тяжёлое время», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.

Серебро завоевал норвежец Йоханнес Бё, бронзу — француз Кентен Фийон-Майе.