Й. Бё: это просто позор. Мы на чемпионате мира и отдаём золото украинцам

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Он завоевал серебряную медаль. Чемпионом мира стал украинец Дмитрий Пидручный.

«Перед последней стрельбой я чувствовал, что серебро в такой гонке буду считать поражением. Это лишь моя вина. Я очень переживаю по этому поводу. Я не просто ошибался, а грубо ошибался. Это просто позор. Мы здесь, на чемпионате мира, и отдаём золото украинцам.

Сегодня я был настоящей задницей. Но нужно признать, что лучше на «стойке» я пока стрелять не могу. Когда видишь, как складывается гонка, то становится понятно, что серебряная медаль меня разочаровала", — приводит слова Бё Aftenposten.