Самуэльссон – о допинге Херрман: она была так молода, с Логиновым не сравнить

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сравнил допинговые случаи россиянина Александра Логинова и немки Денизе Херрман. На чемпионате мира 2019 года в Эстерсунде Логинов завоевал серебро в спринте, а Херрман выиграла золото в гонке преследования.

После спринта Себастиан сказал о Логинове: «Мне бы хотелось, чтобы его здесь не было».

«Если я правильно понимаю, то ошибка Херманн была очевидно ненамеренной. Ей было всего 18 лет! Она была так молода. Это большая разница с тем, что сделал Логинов. ЭПО – это ЭПО, ты его принимаешь целенаправленно, это знают все, кто разбирается в теме. Это мои ощущения. Уверен, что если ты принял ЭПО, то знал, на что идёшь. Это не идёт ни в какое сравнение с тем, что случилось с Денизе. В идеальном мире я хотел бы, чтобы не было даже таких ошибок, которую допустила Херрман. Но, как я уже сказал, эти два случая сравнить невозможно», — рассказал Самуэльссон спецкору «Чемпионата» Александру Говорову.

Самуэльссон: хотелось бы, чтобы Логинова не было на чемпионате мира