Норвежский комментатор — о выступлении Кулижникова: это была акция протеста?

Норвежские СМИ раскритиковали слабое выступление российского конькобежца Павла Кулижникова, который в забеге на финальном этапе в Солт-Лейк-Сити на дистанции 500 м стал лишь 12-м.



24-летнему спортсмену досталось за то, что он не захотел выкладываться и бороться за высокое место. В частности, норвежский комментатор Карл Андреас Вольд сказал: «Это была акция протеста?». Поддержал соотечественников и норвежский конькобежец Ховард Лоренцен, назвавший поступок Кулижникова странным.

«Я впервые столкнулся с тем, что спортсмены уклоняются от борьбы, они не должны делать всё, что им заблагорассудится», — цитирует Лоренцена VG.



Сам Кулижников, комментируя нежелание выкладываться по полной в финальном забеге, сказал: «Я не должен был бежать в полную силу, в этом не было никакого смысла. Я нахожусь в отличной форме. Ничего не произошло. Я всё равно стал первым. Если бы Синама шёл на мировой рекорд, я бы ускорился».



Кулижников выиграл общий зачёт Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м.