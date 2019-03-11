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Губерниев – о Бьорндалене: он за свои медали получил от правительства ноль. Зеро

Губерниев – о Бьорндалене: он за свои медали получил от правительства ноль. Зеро
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о финансовых вознаграждениях норвежского правительства для 20-кратного чемпиона мира по биатлону Уле-Эйнара Бьорндалена.

«Вчера говорил с Бьорндаленом. Он за свои медали от норвежского правительства получил ноль. Зеро», – рассказал Губерниев во время общения с подписчиками в своём «инстаграме».

45-летний Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом и самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по биатлону (20 побед).

Кроме того, Уле-Эйнар – самый возрастной победитель этапов Кубка мира по биатлону в личных гонках: индивидуальную гонку на этапе в Эстерсунде (Швеция) он выиграл в 41 год, 10 месяцев и 5 дней. По окончании прошлого сезона норвежец завершил профессиональную карьеру.

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