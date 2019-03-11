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Херрман: сборная Германии на ЧМ хочет усложнить жизнь соперникам

Херрман: сборная Германии на ЧМ хочет усложнить жизнь соперникам
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман, выигравшая гонку преследования на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), поделилась ожиданиями от предстоящих стартов. Серебряным призёром стала норвежка Тириль Экхофф, третье место заняла немка Лаура Дальмайер.

«Мы хотим постараться сделать жизнь других спортсменок как можно более сложной и хорошо выступить в оставшихся гонках. Это здорово для нас как для команды, что мы выступили подобным образом. Надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе. Командные соревнования снова станут настоящей изюминкой, потому что мы хотим объединить наши усилия», — приводит слова Херрман Bild.

На чемпионате мира в Эстерсунде сборная Германии завоевала уже четыре медали: золото, серебро и две бронзы. В медальном зачёте она занимает второе место после Норвегии, в активе которой пять наград.

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Источник: Bild Сообщить об ошибке
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