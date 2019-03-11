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М. Фуркад: Бё заслужил «Большой хрустальный глобус», негатива я не испытываю

М. Фуркад: Бё заслужил «Большой хрустальный глобус», негатива я не испытываю
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Французский биатлонист Мартен Фуркад поздравил норвежца Йоханнеса Бё с досрочным завоеванием «Большого хрустального глобуса». Фуркад идёт пятым в общем зачёте Кубка мира, набрав 632 очка. В активе Йоханнеса 1050 баллов.

«Он выиграл общий зачёт Кубка мира, я его поздравляю. Я не испытываю к нему никаких негативных чувств, он заслужил эту победу — и после великолепного выступления в нынешнем сезоне, и после большой битвы в прошлом году. Хорошо, что он выиграл титул, учитывая уровень, который он демонстрировал в последние годы. Он был одним из главных претендентов на „Большой хрустальный глобус“, — приводит слова Фуркада-младшего Skichrono.

Фуркад выигрывал «Большой хрустальный глобус» на протяжении последних семи сезонов.

Йоханнес Бё досрочно выиграл «Большой хрустальный глобус»
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