Драчёв: скорее всего, Павлову мы не поставим на индивидуальную гонку

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о формировании состава на эстафеты в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция).



«Так выбора-то большого у нас нет. Можно и молодёжь ставить – в Эстерсунд приехали и Эдуард Латыпов, и Никита Поршнев, и Александр Поварницын. Пока у меня нет окончательного ответа. Надо дать возможность ребятам стартануть в индивидуальной гонке, оценить, как они готовы ходом, как стреляют.



Основа понятна: Логинов, Гараничев, Матвей Елисеев. Может, четвёртым кого-то из молодых и поставим.



У девочек ведь тоже ясности пока нет. Скорее всего, Павлову мы не поставим на индивидуальную гонку, надо сохранить её для эстафет. С Мироновой тоже не решили: то ли ставить её на длинную гонку, то ли дать отдохнуть ради эстафеты. Будем смотреть, будем думать», – цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Эстафетные гонки в рамках чемпионата мира пройдут 16 марта.