Конькобежец Лоренцен — о выступлении Кулижникова: это было невероятно странно

Норвежский конькобежец Ховард Лоренцен прокомментировал нежелание россиянина Павла Кулижникова выкладываться на полную на дистанции 500 м в рамках финального этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).



«Это было невероятно странно. Очень странно, что он так поступил. Он должен был выйти сегодня на старт, чтобы одержать свою очередную победу», — приводит слова Лоренцена VG.



В забеге на 500 м в Солт-Лейк-Сити Кулижников занял только 12-е место. Этот результат позволил российскому конькобежцу выиграть «Малый хрустальный глобус» в данной дисциплине.



Позже сам Кулижников, комментируя свой поступок, сказал, что не видел смысла выкладываться и бежать в полную силу ввиду того, что победа в общем зачёте Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м была практически ему обеспечена.

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