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Президент IBU Далин прокомментировал критику в адрес Логинова

Президент IBU Далин прокомментировал критику в адрес Логинова
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал критику в адрес лидера российской сборной Александра Логинова.

Напомним, с 2013 по 2015 год биатлонист был дисквалифицирован по причине нарушения антидопинговых правил. Невзирая на отбытие Александром наказания, некоторые коллеги не желают принимать возвращение россиянина и призывают его к извинениям.

«Здесь сложно регулировать ситуацию, поскольку мы все живем в свободном обществе и люди должны быть свободны в выражении собственной точки зрения. Просто нужно стараться не переходить определённых границ. А это вопрос здравого смысла и воспитания. У нас есть комиссия по этике, но пока я не вижу никаких высказываний в адрес России, которые могли бы стать предметом разбирательства», – цитирует Далина «Р-Спорт».

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