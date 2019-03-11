Президент IBU Далин прокомментировал критику в адрес Логинова

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал критику в адрес лидера российской сборной Александра Логинова.



Напомним, с 2013 по 2015 год биатлонист был дисквалифицирован по причине нарушения антидопинговых правил. Невзирая на отбытие Александром наказания, некоторые коллеги не желают принимать возвращение россиянина и призывают его к извинениям.



«Здесь сложно регулировать ситуацию, поскольку мы все живем в свободном обществе и люди должны быть свободны в выражении собственной точки зрения. Просто нужно стараться не переходить определённых границ. А это вопрос здравого смысла и воспитания. У нас есть комиссия по этике, но пока я не вижу никаких высказываний в адрес России, которые могли бы стать предметом разбирательства», – цитирует Далина «Р-Спорт».

«Всем пора заткнуться по теме Логинова». Херрман, а не чистый спорт Херрман купают в славе, а Логинова в нечистотах. При этом они оба попадались на допинге. Как тут не поверить в намеренную травлю?