Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Глазырина вернула серебряную медаль Кубка мира. Бронза досталась Подчуфаровой

Глазырина вернула серебряную медаль Кубка мира. Бронза досталась Подчуфаровой
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Международный союз биатлонистов (IBU) передал француженке Анаис Бескон серебряную медаль россиянки Екатерины Глазыриной, которую та завоевала в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2014/15.

При этом бронзовая медаль, которая ранее была закреплена за Бескон, перешла другой россиянке — Ольге Подчуфаровой. В той гонке Ольга финишировала четвёртой. Официальная церемония состоялась в Эстерсунде, где проходит чемпионат мира.

Напомним, в начале мая 2018 года антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов приняла решение о двухлетней дисквалификации Глазыриной с 24 апреля 2018 года.

Дисквалификация действовала с момента отстранения спортсменки, поэтому срок оказался меньше. Биатлонистка обвинялась в использовании допинга, по информации из доклада Макларена и данным Московской антидопинговой лаборатории. Срок дисквалификации 31-летней биатлонистки уже истёк.

Отбывшая дисквалификацию Глазырина выступит на шестом этапе Кубка России
Тренер: Глазырина не завершает карьеру, она будет бороться за место в сборной
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент