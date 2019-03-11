Тренер назвал причину слабого выступления Кулижникова на 500 м в Солт-Лейк-Сити

Тренер сборной России по конькобежному спорту попытался дать объяснение слабому выступлению своего подопечного Павла Кулижникова на дистанции 500 м в рамках финального этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

«У него были небольшие проблемы с физическим состоянием», — приводит слова российского наставника, имя которого не называется, VG.



К финишу в забеге на 500 м в Солт-Лейк-Сити Кулижников пришёл только с 12-м результатом. Тем не менее это выступление позволило 24-летнему российскому конькобежцу выиграть «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине.



Позже сам Кулижников, комментируя выступление, сказал, что не видел смысла в том, чтобы выкладываться и бежать в полную силу, ввиду того что победа в общем зачёте Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м была практически ему обеспечена.

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