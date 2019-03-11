Глава комиссии IAAF: временных рамок восстановления ВФЛА у нас нет

Глава рабочей комиссии по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики Руне Андерсен рассказал о ходе этого процесса.

«В уплате непокрытых расходов ВФЛА были сложности, связанные с логистикой. IAAF обязуется разрешить эту проблему в ближайшее время.

Все образцы и информация, в которых нуждается Athletics Integrity Unit (AIU), были переданы из Московской лаборатории, чтобы определить, какие именно атлеты нарушили антидопинговый кодекс ВАДА и правила IAAF. Вся информация была обработана и передана ВАДА для того, чтобы предоставить это в компетенцию AIU.

Нам важно определить, какие тренеры данного режима вовлечены в работу со спортсменами сборной. Документы должны показывать, что они отделены от прошлого режима, нам нужно встретиться с атлетами лично для того, чтобы получить максимально чистую и ясную информацию.

Когда все условия восстановления будут выполнены, мы дадим соответствующую рекомендацию совету IAAF. Временных рамок у нас нет. Главное — выполнить все условия", — сказал Андерсен на пресс-конференции.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году.