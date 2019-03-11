Экхофф: на финише я пыталась быть сучкой

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о противостоянии с немкой Лаурой Дальймайер на финише гонки преследования в рамках чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция). Экхофф завоевала серебро, Дальмайер — бронзу. Чемпионкой мира стала немка Денизе Херрман.

«На финише я пыталась занять своё место и быть сучкой. Я представляла, что пойду на внутренний радиус, но она резко приблизилась ко мне. Я очень испугалась, что меня могут дисквалифицировать, но всё равно пошла на это.



Я не была уверена, что опередила её, а потом подумала: «Меня не дисквалифицируют», – приводит слова Экхофф NRK.

Завтра, 12 марта, на чемпионате мира по биатлону пройдёт женская индивидуальная гонка. Соревнования в Эстерсунде завершатся 17 марта.