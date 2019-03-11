Тедеев: на Кубке мира в Якутске нас интересует только убедительная победа

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев сообщил, что его подопечные намерены выиграть Кубок мира, который пройдёт 16-17 марта в Якутске.

«Мы выступаем дома, и нас не интересует ничего, кроме победы, убедительной победы. Да, мы не выигрывали Кубок мира с 2011 года, но почему? Просто Кубок мира был в неудобные для наших лидеров сроки, и мы давали шанс получить международный опыт молодым ребятам. Вспомните, тот же Курбаналиев, тот же Сидаков боролись на Кубках мира, будучи совсем молодыми борцами, а сегодня они — чемпионы мира. Сегодня ситуация другая — мы дома, и мы должны выигрывать несмотря ни на что. Мы выигрывали Кубок мира в Красноярске, во Владикавказе, в Москве, в Каспийске — и в Якутске тоже выиграем!» — цитирует Тедеева официальный сайт ФСБР.

Лидером сборной России на Кубке мира станет олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира Абдулрашид Садулаев.

«Для Садулаева это будет первый турнир после победного чемпионата мира. Поборются в Якутске действующий чемпион мира Заурбек Сидаков, неоднократный чемпион Европы и призёр чемпионатов мира Гаджимурад Рашидов, а также многие ребята, о которых пока не знает весь мир, но скоро узнает», — сказал Тедеев.

Состав сборной России

До 57 кг. Арыйан Тютрин, Муслим Садулаев.

До 61 кг. Зелимхан Абакаров, Рамазан Ферзалиев.

До 65 кг. Гаджимурад Рашидов — двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира; Виктор Рассадин.

До 70 кг. Давид Баев, Анзор Закуев.

До 74 кг. Заурбек Сидаков — чемпион мира 2018 года

До 79 кг. Магомед Рамазанов, Хусей Суюнчев.

До 86 кг. Даурен Куруглиев — чемпион Европы 2017 года; Владислав Валиев — призёр чемпионата мира 2017 года.

До 92 кг. Магомед Курбанов, Алихан Жабраилов.

До 97 кг. Абдулрашид Садулаев — олимпийский чемпион-2016, трёхкратный чемпион мира (2014, 2015, 2018), трёхкратный чемпион Европы (2014, 2015, 2018); Владислав Байцаев — чемпион Европы-2018.

До 125 кг. Зелимхан Хизриев, Павел Кривцов.