Ходьба на 50 км будет исключена из международных соревнований после ОИ-2020

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций согласовал решение убрать из программы соревнований по спортивной ходьбе дистанцию в 50 км после Олимпиады 2020 года, сообщает Inside the Games. В настоящее время проходят соревнованиях на дистанциях в 20 км и 50 км. Согласно решению IAAF, с 2020 года останутся две из предложенных четырёх дистанции — 10, 20, 30 или 35 км.



«Сегодня у нас состоялось тщательное обсуждение вопроса спортивной ходьбы на основании рекомендаций, которые были даны соответствующим комитетом. Совет принял принципиальное решение изменить программу соревнований в спортивной ходьбе для защиты и развития этой дисциплины на международных соревнованиях. Мы стремимся повысить привлекательность этого вида спорта для новой и более молодой аудитории.

Совет отметил важность сохранения четырёх медальных дисциплин на крупнейших международных соревнованиях (по две у мужчин и женщин). С 2020 года мы отставим две из следующих дистанций — 10, 20, 30 или 35 км. Мы также будем продолжать инвестировать в развитие системы контроля — внедрение новых чипов", — сказал глава IAAF Себастьян Коэ.