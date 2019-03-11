Рабочая группа IAAF требует объяснений у ВФЛА по тренерам из «допинговой эры»

Глава рабочей комиссии по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики Руне Андерсен прокомментировал данные немецкого телеканала ARD о том, что в сборной России присутствуют тренеры, которые были замешаны в допинг-скандале, приведшем к отстранению ВФЛА. В частности, речь идёт о Валентине Маслакове, который с 2007 по 2015 год занимал пост главного тренера национальной команды, а теперь числится ответственным за спринт и барьерный бег (400 м, 400 м с/б, 4х400 м).

«Рабочая группа приняла во внимание обвинения ARD о том, что некоторые тренеры из старого режима вновь работают с легкоатлетами сборной. Это противоречит прежним заверениям ВФЛА о том, что ВФЛА полностью отстранилось от прежнего режима. Рабочая группа обратилась с письмом в ВФЛА с просьбой прояснить ситуацию. Мы также отметили, что хотели бы провести встречу для более полного прояснения ситуации.

По итогам встречи мы обсудим позицию Athletics Integrity Unit по данным обвинениям», — цитирует Андерсена Inside the Games.

Сегодня, 11 марта, совет IAAF объявил о решении не восстанавливать полноправное членство ВФЛА. Два критерия были признаны невыполненными — выплата долга и разрешение ситуации, связанной с анализом базы данных Московской лаборатории. Ситуация с тренерами из «допинговой эры» также повлияла на решение совета.