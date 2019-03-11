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Шляхтин: проведём серьёзный анализ обоснованности обвинений телеканала ARD

Шляхтин: проведём серьёзный анализ обоснованности обвинений телеканала ARD
Другие / Лёгкая атлетика

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал данные немецкого телеканала ARD о том, что в сборной России присутствуют тренеры, которые были замешаны в допинг-скандале, приведшем к отстранению ВФЛА.

«В ближайшее время мы проведём серьёзный анализ обоснованности обвинений, прозвучавших в фильме телеканала ARD. В конце марта на рабочей встрече с Руне Андерсеном помимо вопроса о заключении соглашения по оплате задолженности ВФЛА перед IAAF обсудим и этот вопрос.

Уверен, найдём решение, которое будет способствовать урегулированию ситуации во благо скорейшего восстановления ВФЛА», – цитирует Шляхтина официальный сайт ВФЛА.

Сегодня, 11 марта, совет IAAF объявил о решении не восстанавливать полноправное членство ВФЛА. Два критерия были признаны невыполненными — выплата долга и разрешение ситуации, связанной с анализом базы данных Московской лаборатории. Ситуация с тренерами из «допинговой эры» также повлияла на решение совета.

Рабочая группа IAAF требует объяснений у ВФЛА по тренерам из «допинговой эры»
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