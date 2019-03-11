Шляхтин: проведём серьёзный анализ обоснованности обвинений телеканала ARD

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал данные немецкого телеканала ARD о том, что в сборной России присутствуют тренеры, которые были замешаны в допинг-скандале, приведшем к отстранению ВФЛА.



«В ближайшее время мы проведём серьёзный анализ обоснованности обвинений, прозвучавших в фильме телеканала ARD. В конце марта на рабочей встрече с Руне Андерсеном помимо вопроса о заключении соглашения по оплате задолженности ВФЛА перед IAAF обсудим и этот вопрос.

Уверен, найдём решение, которое будет способствовать урегулированию ситуации во благо скорейшего восстановления ВФЛА», – цитирует Шляхтина официальный сайт ВФЛА.



Сегодня, 11 марта, совет IAAF объявил о решении не восстанавливать полноправное членство ВФЛА. Два критерия были признаны невыполненными — выплата долга и разрешение ситуации, связанной с анализом базы данных Московской лаборатории. Ситуация с тренерами из «допинговой эры» также повлияла на решение совета.