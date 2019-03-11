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Бё подколол тренера «Ньюкасла», поддержавшего его на чемпионате мира

Бё подколол тренера «Ньюкасла», поддержавшего его на чемпионате мира
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Норвежец Йоханнес Бё поблагодарил испанского футбольного тренера Рафаэля Бенитеса за поддержку. Ранее наставник «Ньюкасла» пожелал биатлонисту успешного выступления на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

С подачи соотечественника Бё и бывшего своего подопечного Йона-Арне Риисе, Бенитес записал специальное видеообращение, в котором назвал Бё Йохансеном, а не Йоханнесом. Норвежец обыграл комичную ситуацию, предложив своим подписчикам в «Инстаграме» проголосовать за понравившийся им вариант.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде продлится до 17 марта. Вчера, 10 марта, Бё стал серебряным призёром гонки преследования. Сенсационную победу одержал украинец Дмитрий Пидручный, добыв для своей страны первое «мужское» золото чемпионатов мира.

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