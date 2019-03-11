Женская сборная России выиграла у США на командном ЧМ по шахматам

11 марта в Астане (Казахстан) были сыграны партии шестого тура командного чемпионата мира по шахматам.

В женском турнире сборная России нанесла поражение команде США со счётом 2,5-1,5. Александра Горячкина выиграла свою партию, Екатерина Лагно, Валентина Гунина и Ольга Гиря сыграли с соперницами вничью. Сборная России сохранила второе место в турнирной таблице после шестого тура, уступая команде Китая два очка. В седьмом туре российские шахматистки встретятся с командой Украины, занимающей на данный момент третье место.



В мужском турнире сборная России сыграла вничью с командой Азербайджана. Победу одержал Ян Непомнящий, Александр Грищук и Владислав Артемьев сыграли вничью, Сергей Карякин потерпел поражение. Сборная России сохранила лидерство на чемпионате мира, но теперь опережает команды Индии и Англии только на одно очко. Следующим соперником российским шахматистов станет команда США.