Матыцин: жаль, что сборная Украины не приняла участие в Универсиаде

Президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин оценил уровень конкуренции на Универсиаде в Красноярске и выразил сожаление в связи с отсутствием на соревнованиях сборной Украины.

«Я уверен, что соревнования получаются успешными и с точки зрения организации, и с точки зрения наследия Универсиады. Красноярск изменился — это абсолютно новый, современный город с социальной и спортивной инфраструктурой. Универсиада отличается от Олимпийских игр тем, что тут нет квалификаций и лицензий, поэтому сложно предвидеть уровень соревнований. Приехало достаточно спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, российская команда пригласила много сильных атлетов. Уровень конкуренции достаточно высокий в игровых видах спорта — кёрлинге, хоккее и хоккее с мячом. Думаю, что он вполне соответствует уровням международных соревнований — и это не только моя оценка, но и представителей федераций.

Безусловно, со спортивной и гуманитарной точек зрения нам очень жаль, что украинская делегация не приняла участия в Универсиаде. Мы, федерации и оргкомитет сделали всё возможное со своей стороны, чтобы это произошло. Мы приглашали и предлагали финансовый механизм содействия. К сожалению, украинская команда не приехала. В определённой мере это отразилось на конкуренции в биатлоне и лыжных гонках", — цитирует Матыцина «RT на русском».