Старых завершила выступление на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что Ирина Старых больше не выступит на чемпионате мира — 2019 в Эстерсунде (Швеция).

На чемпионате мира Старых выступила в спринте и гонке преследования, в которых заняла 44-е и 45-е места соответственно. Незадолго до начала соревнований 31-летняя спортсменка получила травму спины.



«Закончен ли для Старых чемпионат мира? Скорее всего, да. Сказались и травма, и то, чего мы опасались — форсированная подготовка к сезону», — цитирует Хованцева ТАСС.



Старых пропустит индивидуальную гонку, которая состоится 12 марта. Также она не претендует на участие в сингл-миксте и эстафете. Биатлонистка не попадёт в состав участников масс-старта.

Чемпионат мира в Эстерсунде завершится 17 марта.

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