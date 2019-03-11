Кайшева и Куклина побегут индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону в Швеции

Тренерский штаб сборной России назвал состав на женскую индивидуальную гонку на 15 км с четырьмя огневыми рубежами, которая пройдёт на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) завтра, 12 марта, сообщает ТАСС.

На старт выйдут Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина.

Для Юрловой-Перхт это будет уже четвёртый старт на чемпионате мира—2019. Екатерина участвовала в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования. Миронова также бежала спринт и пасьют. Кайшева и Куклина впервые выступят на первенстве планеты в Эстерсунде.

На данный момент лучший результат среди российских биатлонисток показала на чемпионате мира Юрлова-Перхт, ставшая восьмой в спринте.

Чемпионат мира продлится до 17 марта.