Гурьев: Кугаевский, наверное, просто набухался

Тренер сборной России по биатлону Леонид Гурьев в жёсткой форме отреагировал на заявление председателя тренерского совета Максима Кугаевского, который выразил мнение, что лишний штрафной круг в исполнении Евгения Гараничева – это ошибка и вина тренерского штаба. По словам специалиста, тренерам запрещается что-то кричать биатлонистам с огневого рубежа.

Напомним, на последнем огневом рубеже мужской гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) Гараничев не дождался закрытия мишени и пробежал два штрафных круга вместо одного. В итоге россиянин занял девятое место.

«Кугаевский, наверное, просто набухался. Так и напишите! Неужели он не знает, что с огневого рубежа кричать вообще ничего нельзя? Это чревато дисквалификацией!» – цитирует Гурьева «Спорт-экспресс».