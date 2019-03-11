Чепиков — о критике Логинова: надо обращаться не в IBU, а в суд Лозанны

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал слова президента IBU Олле Далина, который в ответ на вопрос о критике россиянина Александра Логинова со стороны зарубежных спортсменов, заявил, что люди свободны в выражении своих мыслей.

«Драчёв сообщал, что у него был диалог с президентом IBU. Но, видимо, реакции не последовало. Наилучший вариант для Александра сейчас – не обращать внимания на эти всплески эмоций. Всё-таки идёт чемпионат мира, зачем распыляться? А нам нужно его поддерживать. Я не раз говорил на эту тему. Да, в прошлом у Логинова были ошибки, но он понёс наказание. Не только он допускал эти ошибки. Думаю, он пересмотрел своё отношение к допингу.

Обвинять кого-то необоснованно – недостойно. Мы видим, что люди, которые сильно на этом сконцентрированы, уже не показывают больших результатов. Бумеранг им возвращается. Мы же придерживаемся библейских правил – не осуждайте и не осуждёнными будете. Стараемся быть миротворцами. Ситуация сейчас такая… Если будет продолжаться, надо обращаться уже не в IBU, а в более высокие инстанции. Есть суд Лозанны. Это же оскорбление человеческого достоинства! Публичное. Над этим нужно подумать», — приводит слова Чепикова «Спорт день за днём».

Президент IBU Далин прокомментировал критику в адрес Логинова