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Юрлова-Перхт первой из россиянок стартует в индивидуальной гонке на ЧМ в Швеции

Юрлова-Перхт первой из россиянок стартует в индивидуальной гонке на ЧМ в Швеции
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Стали известны стартовые номера участниц женской индивидуальной гонки на 20 км с четырьмя огневыми рубежами на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

Первой из россиянок, под пятым номером, стартует Екатерина Юрлова-Перхт. Ульяна Кайшева выйдет на старт 49-й, Светлана Миронова — 64-й. Лариса Куклина получила последний, 95-й номер.

У лидера Кубка мира итальянки Лизы Витоцци 56-й стартовый номер, у немки Лауры Дальмайер — 28-й.

Гонка стартует 12 марта в 17:30 мск.

Для Юрловой-Перхт это будет уже четвёртый старт на чемпионате мира — 2019. Екатерина участвовала в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования. Миронова также бежала спринт и пасьют. Кайшева и Куклина впервые выступят на первенстве планеты в Эстерсунде.

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