Туктамышева подвела итоги конкурса на лучший мем с собой

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева на своей странице в «Инстаграме» подвела итоги конкурса на самый смешной мем о себе.

«Вот и закончился конкурс мемов, который проходил в группе «ВКонтакте» «Фегурка». Всем огромное спасибо за работы, я от души посмеялась. Как и обещала, выкладываю лучшие работы в свой «инстаграм». Листайте и пишите в комментариях, какой вам понравился больше всего!» – написала Туктамышева.

Фотографии доступны в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Напомним, исполком Федерации фигурного катания на коньках России включил Туктамышеву в число запасных на чемпионат мира в Сайтаме (Япония). В основной состав российской сборной вошли Софья Самодурова, Алина Загитова и Евгения Медведева. В запас, помимо 22-летней спортсменки, попала Станислава Константинова.