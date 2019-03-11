Сидорова номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в феврале

Российская спортсменка Анжелика Сидорова, которая специализируется на прыжках с шестом, номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам февраля, сообщает страница Европейской ассоциации лёгкой атлетики (EAA) в «Твиттере».

28-летняя Сидорова в феврале победила на пяти турнирах и возглавила общий зачёт зимнего тура IAAF в прыжках с шестом.

В начале марта Сидорова стала победительницей чемпионата Европы в помещении, который проходил в Глазго. Ранее она выигрывала зимний чемпионат Европы в 2015 году.

На звание лучшей легкоатлетки месяца претендуют также четыре бегуньи Сифан Хассан (Нидерланды), Лора Мьюр (Великобритания), Констанце Клостерхальфен (Германия) и Ева Свобода (Польша).

Голосование завершится 14 марта.

Фото доступно в «Твиттере» ЕАА.