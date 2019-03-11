Попова: на первой встрече Туктамышева оставила мне автограф кетчупом на салфетке

Российская фигуристка Бетина Попова рассказала, как началась её дружба с чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой.

«Наше знакомство началось с того, что однажды я была в компании друзей, она сидела в компании этих же людей, которые оказались её друзьями. Тогда она оставила мне автограф кетчупом на салфетке, и я сразу поняла — это мой человек.

Встречаемся мы редко, случайно обычно. В какой-то определённый тяжёлый момент в нашей жизни мы договорились продолжить кататься, чтобы вместе ездить на взрослые соревнования.

Непопадание Туктамышевой в сборную России на чемпионат мира? Мы общались на эту тему. Она расстроена, и я расстроена. Но жизнь не остановилась на этом. Лиза — прекрасная фигуристка и добьётся ещё своего», — цитирует Попову «RT на русском».